Gosselies: contrôlé par la police, il saisit un agent à la gorge et tente de l'étrangler

Un accident est survenu entre une voiture de police et un particulier, lundi après-midi à Gosselies (Charleroi). Une altercation a éclaté et le civil a tenté d'étrangler l'un des intervenants avant de se rebeller contre les trois policiers qui ont été blessés et sont en incapacité de travail.



Les faits sont survenus vers 17h45, dans la rue Tahon à Gosselies, indique la police locale de Charleroi. Pour constater l'accrochage entre le combi et la voiture particulière, une équipe de la zone de police Brunau (Fleurus - Pont-à-Celles - Les Bons Villers) a été appelée en renfort. Le civil s'est toutefois énervé et a saisi un policier de Fleurus à la gorge.

Les deux inspecteurs carolos sont alors intervenus pour le maîtriser mais ont également été blessés. Les trois agents des forces de l'ordre sont en incapacité de travail. Un dossier de rébellion a été ouvert au parquet de Charleroi.