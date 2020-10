Coronavirus: Courcelles impose des mesures supplémentaires, dont la fermeture des écoles communales

La commune de Courcelles a annoncé ce samedi des mesures sanitaires supplémentaires sur son territoire. "Cette période est particulièrement difficile pour tous. Les mesures peuvent être ressenties comme strictes et contraignantes, la commune veut préserver sa population, l’inciter à se protéger et à se confiner d’elle-même au maximum, à mettre la vie de chacun et celle des plus à risque au centre des priorités", a notamment indiqué la commune sur sa page Facebook.

Voici les mesures prises dans l'entité qui entrent en vigueur dès ce mardi 27 octobre et jusqu'au 11 novembre inclus:

Le port du masque reste obligatoire sur tout le territoire courcellois.

avec suivi pédagogique et maintien d’un accueil des enfants pour toutes les personnes qui travaillent, pour le personnel soignant, pour le personnel des services essentiels à la sécurité, pour les parents qui n’auraient d’autres choix que de faire garder leur enfant par les grands-parents. La commune invite les écoles issues des autres réseaux à adapter ce mode de fonctionnement. Suspension des cours de l’académie et de l’école industrielle.

Fermeture au public de toutes les infrastructures communales .

pour continuer les missions essentielles de service aux citoyens. Seules les demandes urgentes seront traitées au niveau des guichets de la population, état civil, service étranger sur rendez-vous. Pour toute autre demande, la communication se fera par mail, téléphone et le guichet en ligne pour toutes nécessités. L’adresse: coronavirus@courcelles.be Tous les événements quels que soient le nombre de participants et le type d’activité ayant reçu une autorisation après analyse de risque CERM sont annulés à l’exception des stages durant les congés pour permettre l’accueil des enfants dont les parents doivent poursuivre leur activité professionnelle.

seront célébrés uniquement en présence de l’officier de l’état civil, des futurs mariés et des témoins. Les personnes de 65 ans et plus seront remboursées de 10€ de frais pharmaceutiques et nous insistons sur l’importance du vaccin contre la grippe pour ce public.

"Pour terminer, nous insistons sur l’importance d’agir de manière responsable et respectueuse envers les autres , à proscrire les conflits de voisinage , à respecter le travail policier pour que ceux-ci soient orienter vers de vraies urgences", a indiqué la commune. "Nous reviendrons vers vous avec tous les détails de ces mesures dès ce lundi 26 octobre. Les textes légaux sont en cours de rédaction".

Ces mesures sont prises en supplément des décisions annoncées ce vendredi par le gouvernement wallon (voir notre article via le lien ci-dessous).