La direction du Parc d'Aventures scientifiques de Frameries (PASS) a décidé, dans le cadre de la situation sanitaire, de fermer les portes du parc au grand public pour une période d'un mois à partir du dimanche 25 octobre.

"Même si nous sommes encore autorisés à ouvrir en tant que musée, nous nous voyons contraints de fermer nos portes à partir du 25 octobre en vue d'aider à lutter contre la propagation du coronavirus", ont indiqué les instances du PASS dans un communiqué. "Il nous semble, au regard de notre mission pédagogique, important de montrer notre respect envers le monde scientifique et médical et de faire appliquer les directives gouvernementales à la lettre". La direction du PASS a indiqué qu'elle réévaluera la situation après le 20 novembre pour déterminer si une réouverture est possible en fonction du contexte sanitaire. "Nous restons pour le moment ouvert pour le public scolaire les lundis et mardis sur site et via nos Pass@school dans les écoles, tant que le code en vigueur sur le scolaire nous permet de le faire".