Coronavirus: des producteurs locaux aident une école communale à créer "une fancy-fair alternative" dans le Hainaut

A cause des mesures sanitaires, les écoles ne peuvent pas organiser les traditionnelles fêtes qui leur permettait de financer certaines activités proposées aux élèves. A Villers-Perwin dans le Hainaut, des producteurs locaux se mobilisent. Ils proposent des plats à emporter dont les bénéfices reviendront à l’école du village.

Dès 10 heures du matin devant l’école communale de Villers-Perwin, quelques habitants du coin et des parents arrivent pour récolter les plats commandés. Cette année, pas de fête d’école organisée, donc tout se passera à la maison. Pour l’occasion, Marc a décidé de gâter toute sa famille. "Ca fait des fonds pour les professeurs, pour les enfants, pour pouvoir soutenir les activités de l’école et permettre de faire plus pour les enfants."

"On avait envie de faire un souper de manière particulière"

Une manière pour l’école de récolter de l’argent, malgré la situation sanitaire. "On avait vraiment envie de faire un souper de manière particulière", explique Pauline Bracke, professeure. "On a réfléchi pour organiser cela malgré les règles sanitaires."

"Qui dit vie différente, dit souper vraiment différent", dit Françoise Sail, professeure. "C’était vraiment une demande des enfants, de l’équipe éducative, de tous les villageois".

Une belle opportunité pour les producteurs

Pour la préparation de ces plats, l’école a fait appel à six producteurs locaux, comme François Verschoren, qui est importateur de vin français. A l’arrêt depuis un an, il est ravi de cette opportunité. "Ca me fait plaisir car ça me permet de retravailler un petit peu, et surtout de pouvoir toucher de nouveaux clients et des personnes qui habitent dans l’entité. Pour les livraisons, c’est aussi plus facile !"

Les plats sont préparés 4 jours à l’avance par un restaurateur, lui aussi content de contribuer bénévolement à cette initiative. "L’école nous a contacté pour le souper de l’année", explique Thibault Malchair, restaurateur. "Etant donné les conditions actuelles, on ne peut pas faire de souper donc ils nous ont proposé de faire en traiteur, on a dit directement oui".

"Ca nous manque depuis un an"

Au total, une centaine de familles ont commandé ces plats préparés. "Je suis absolument ravi", dit un habitant, sa commande en main. "Nous habitons déjà un village qui est hyper festif, ça nous manque depuis un an, donc s’il y a moyen de faire plaisir à des organisations, c’est avec grand plaisir".

L’initiative dure toute la journée. Une solution alternative pour retrouver l’ambiance des fêtes d’école.