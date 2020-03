Coronavirus en Belgique: des habitants de Silly distribuent des paniers alimentaires aux séniors

La commune de Silly est le théâtre d'une belle initiative solidaire. Les habitants se mobilisent pour confectionner des paniers alimentaires, lesquels sont distribués aux séniors de plus de 60 ans.

Confinement ne doit pas rimer avec isolement. Pour s'assurer que ce ne soit pas le cas, des habitants de Silly, dans la Hainaut, ont décidé de se mobiliser. Ces derniers ont confectionné des paniers alimentaires, avec l'aide de producteurs locaux et de la commune. Ils sont ensuite distribués aux séniors de plus de 60 ans qui le souhaitent.

Tout est prévu pour assurer la préparation d'un repas complet et équilibré. Le cageot, lui, n'est pas touché par les consommateurs, qui récupèrent leurs aliments au moment de la livraison. "Nous gardons une distance d'au moins 1,5 m avec la personne", nous explique Sabine Storme, la coordinatrice du projet. "Pour que nous ne touchions plus aux aliments, nous déposons la cageot, la personne récupère ses aliments et nous reprenons le cageot pour la distribution du lendemain", nous explique-t-elle ensuite.

Une initiative qui réjouit les résidents concernés, comme Elisabeth, 72 ans, qui vit seule chez elle. "C'est formidable", s'exclame-t-elle. "Cela m'a redonné envie de cuisiner. Je n'avais plus l'envie, étant seule, je n'avais pas toujours l'imagination en allant faire mes courses. Ici, il y a vraiment ce qu'il faut pour un repas complet".

La commune a décidé de produire ces paquets quotidiennement. Le prix est fixé à 10€ pour une personne et 16€ pour deux. Les recettes sont variées et toujours imaginées avec un maximum de producteurs locaux.

