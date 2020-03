Coronavirus en Belgique - La police sévit dans le Borinage: match de foot arrêté, soirée dans un jardin interrompue...

Match de foot annulé, masques buccaux saisis... Les policiers de la zone boraine ont constaté dans la journée de jeudi plusieurs infractions aux règles mises en place pour lutter contre le coronavirus.

Une dizaine d'équipes de policiers borains ont contrôlé jeudi entre 15h et 23h plus de 360 véhicules, soit le double des jours précédents. Les policiers ont notamment intercepté un véhicule à bord duquel se trouvaient cinq personnes issues de deux familles différentes. Quelque 300 masques ont été saisis lors du contrôle d'un autre véhicule. Les policiers ont par ailleurs interrompu un match de football à La Bouverie et sont intervenus dans un quartier où trois voisins avaient improvisé une soirée dans un jardin à Saint-Ghislain.

