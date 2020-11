La Province de Hainaut et l'ULiège ont mis en place un centre relais de testing du personnel et des résidents des maisons de repos. Cet espace, qui sera opérationnel dès lundi 9 novembre, a été aménagé dans le restaurant de la Cité Georges Point à Tournai.

Cet espace, destiné à devenir un centre relais de l'Uliège, permettra d'augmenter la capacité des tests salivaires du personnel et des résidents des maisons de repos, un dispositif nécessaire pour renforcer la sécurité sanitaire. En pratique, dès lundi, les directions des maisons de repos de la Wallonie picarde pourront envoyer un membre de leur personnel pour retirer les kits dont ils ont besoin. Un médecin ou un membre du personnel soignant réalisera les prélèvements salivaires sur l'ensemble du personnel et des résidents. Ces kits seront ensuite acheminés à la Cité Georges Point à Tournai où l'ULiège viendra les chercher pour analyse.

Un test salivaire tous les 10 jours

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord passé entre l'Université de Liège et la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Ainsi, le personnel des 600 maisons de repos wallonnes pourra réaliser un test salivaire tous les 10 jours. Depuis plus de six mois, Fabrice Bureau, vice-recteur en charge de la recherche de l'ULiège, et ses équipes du laboratoire Covid ont développé des kits d'autoprélèvement de salive. Pour répondre à l'urgence sanitaire, l'ULiège s'est mise à la recherche de lieux relais pour accueillir des unités de testing sur le territoire.

En concertation avec les autorités provinciales, Axelle Leroy, directrice et présidente de la haute école Condorcet a de suite répondu à cet appel solidaire, proposant le site de la Cité Georges Point de Tournai. "En collaboration avec l'Université de Liège, cet espace de testing servira à entreposer les kits de diagnostic salivaire dont la gestion sera confiée à une équipe pour en assurer la logistique", explique Serge Hustache, président du Collège provincial du Hainaut. "Étudiants et enseignants volontaires de la "Haute école provinciale de Hainaut Condorcet" seront formés sur place par les équipes de l'ULiège pour assurer la centralisation des collectes de kits, de prélèvements et la mise à disposition de l'ULiège lesquels transmettront les résultats aux maisons de repos."

