Coronavirus en Belgique: les pompiers désinfectent leurs équipements 10 à 15 fois par jour (vidéo)

Les pompiers sont en contact avec le coronavirus de manière quotidienne. Comment se protègent-ils lors de leurs interventions? Malgré le manque de matériel de remplacement, des mesures très strictes ont été mises en place.

Les mesures sont appliquées plusieurs fois par jour. Entre 10 et 15 fois pour cette ambulance de la zone de secours Hainaut-Est, dédiée entièrement au transport de patients souffrant du coronavirus. A la fin de chacun intervention, une désinfection complète est réalisée. Florian Dumont est pompier de la zone de secours Hainaut-Est, complètement masqué, il explique: "A chaque fois qu’on revient, on doit totalement désinfecter l’ambulance pour que le prochain patient ne soit pas en contact avec les germes et microbes du précédent patient."

Pour ces hommes, la procédure devient habituelle: un équipement réutilisable à désinfecter après chaque sortie, l’enjeu sanitaire est énorme. "Pour nous, pour notre sécurité, mais aussi pour la sécurité de tous les patients. Le patient suivant, on ne sait pas ce qu’il a, s’il est infecté, poursuit Florian. Donc pour éviter qu’on lui transmette la maladie du précédent, il faut vraiment tout désinfecter."

Du matériel apporté sur place

Au cœur de la caserne principale, il y a un véritable atelier de désinfection. Ici on nettoie l’ensemble du matériel utilisé. Des tenues bleues peuvent être portées pour des interventions incendies dans des lieux à risques.

"C’est un travail minutieux, ajoute Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. Ce matériel est susceptible d’être contaminé. Donc il ne faut pas non plus que les personnes qui vont le décontaminer soit elles-mêmes contaminées. C’est pour ça qu’on prend les précautions maximums pour le personnel." D’heures en heures, le matériel est donc traité et reconditionné pour permettre un travail dans des conditions sécurisées.

"On prend la tenue, détaille Michel Méan, et on la met dans des caissons qui sont prévus dans le véhicule réassort. Le véhicule réassort est le véhicule qui ne va servir qu’à pouvoir aller sur place pour apporter le matériel aux équipes qui en ont besoin." En cette période, les interventions pour des incendies ou des accidents de voiture ont largement diminué laissant place au transport de patients présentant des degrés de risque divers.