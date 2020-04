Coronavirus: le Doudou n'aura pas lieu le 7 juin à Mons, le bourgmestre évoque une possibilité de report

La Ville de Mons et les entités organisatrices de la traditionnelle Ducasse ont indiqué vendredi dans un communiqué qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, l'édition 2020 du Doudou ne se tiendra pas le 7 juin, durant le week-end de la Trinité.

Les autorités de la ville et les différents intervenants dans l'organisation du programme traditionnel ont annoncé l'annulation des festivités du "Doudou": il n'y aura donc pas de Descente de Châsse le 6 juin, pas de Procession du Car d'Or, de Montée du Car d'Or et de Combat dit Lumeçon le 7 juin. Le Petit Doudou, réservé aux enfants ne sera pas, lui non plus, organisé le 14 juin.

"Nous devons respecter les règles"

"La crise sanitaire que nous vivons actuellement est sans précédent", a justifié le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, dans un communiqué. "Notre région n'est pas épargnée: nous sommes l'un des épicentres de l'épidémie en Wallonie et même dans le pays. Si nous voulons combattre l'épidémie, nous devons respecter les règles du confinement et éviter les contacts rapprochés. Cette démarche est à l'opposé de ce que nous sommes: à Mons comme dans le Borinage, nous aimons la convivialité et la chaleur de nos rapports humains est depuis longtemps l'une de nos marques de fabrique."

Les autorités montoises évoquent une possibilité de report des festivités à l'automne prochain, si la situation sanitaire le permet. "Personne ne peut prédire l'évolution de la situation sanitaire. Personne ne peut dire comment nous vivrons dans les prochains mois et à quel rythme évolueront les décisions du Conseil national de sécurité. En concertation avec tous ceux qui prennent part à la bonne organisation de la Ducasse, le choix a été fait de ne pas prendre de décision définitive à ce stade. Dans le cas où la situation sanitaire le permettrait, car aucun risque ne pourra être encouru, nous pourrions envisager de tenir notre Ducasse de cette année au début du mois d'octobre, voire aux environs du début de l'automne. L'histoire nous enseigne que la Procession, à ses débuts à partir de 1349, s'est tenue en octobre", a conclu le bourgmestre montois.