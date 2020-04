Coronavirus en Belgique: les secours ont rendu hommage à Françoise, infirmière décédée du covid-19 à Enghien

Une infirmière est décédée des suites du coronavirus à Enghien. Elle avait 49 ans et était hospitalisée depuis plusieurs jours. Les collègues de la victime sont évidemment très marqués.

Une infirmière âgée de 49 ans est décédée avant-hier des suites du coronavirus à Enghien. Françoise était hospitalisée depuis plusieurs jours. Cette mère de famille a été la première à être diagnostiquée dans le home Saint-Nicolas. La maison de repos est aujourd'hui en deuil. "Bien sûr, c'est difficile, surtout pour ses collègues et les résidents qui l'appréciaient. C'était une chouette personne, et mourir sur son lieu de travail, ou en tout cas à cause d'une maladie que nous ne maîtrisons pas, c'est déplorable. On est tous tristes, mais on continue et le personnel est là", explique Valérie Denis, responsable du personnel soignant.

Les secours ont fait hurler les sirènes, le personnel soignant a chanté

C'est une disparition qui touche beaucoup de monde à Enghien: les résidents; le personnel soignant bien entendu et bien au-delà, explique notre journaliste Aurélie Henneton, en direct sur place. "Ce midi, les secours de la région, à savoir la police et les pompiers, sont venus pour marquer leur soutien au personnel. Ils sont fait hurler les sirènes pendant de longues minutes, avec pour messages, vous aussi, nous en sommes bien conscients, dans les homes, dans les maisons de repos et de soins, vous êtes, comme nous, en première ligne face à ce virus. Le personnel soignant est apparu rapidement aux fenêtres en applaudissant et en chantant 'Tous ensemble face au coronavirus et à ses effets dramatiques'".

Un personnel soignant anxieux, mais présent

"Les équipes sont fort soudées, et depuis le premier cas positif, on a eu peur de devoir faire face à un absentéisme important, ce qui n'a pas été le cas. Le personnel a répondu présent, anxieux, mais présent", explique Dominique Eggermont, présidente du centre public d'action sociale (CPAS) d'Enghien.