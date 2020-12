Coronavirus: les traiteurs se préparent au réveillon de Noël avec des plus petites tablées

Cette semaine, c’est traditionnellement le début des commandes pour le réveillon de Noël. Et cela démarre doucement. Les traiteurs notent des réservations pour de plus petites tablées qu’à l’habitude. Cette année, à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus, un foyer ne peut inviter qu’un seul convive.

A Courcelles, notre équipe de journalistes s'est rendue chez un traiteur et a constaté l'arrivée des premières dindes en direct du volailler, avec les autres viandes typiques des fêtes. Préparées aujourd’hui, elles seront servies dès demain.

Dinde, biche, foie gras… Ces préparations traditionnelles sont déjà cuisinées pour mettre l’eau à la bouche des clients, comme l'explique Jean-Philippe Wauthion, traiteur: "Ici, on prépare déjà un petit peu les suggestions, qu’on travaille en amont pour faire profiter les gens et pour goûter déjà nos menus, comme ça ils ont un peu avant-gout des fêtes..."

A année exceptionnelle, mets exceptionnels. De nombreux traiteurs le remarquent: le budget par convives est revu à la hausse.

Philippe Zygor, employé d’un traiteur: "L’année qui s’est passée était difficile… Je pense que les gens vont se faire plaisir à se faire des petits menus un peu plus onéreux qu’habituellement, regarder à certains prix parce qu’ils reçoivent habituellement beaucoup plus de convives.."

Le carnet se remplit petit à petit. 50 commandes ont été passées jusqu’ici. Le traiteur en espère 300 comme l’an dernier. Pour des convives moins nombreux. Les tablées de 10, il n’y en a pas ici.

Damien Hermant, employé d’un traiteur: "Il y a aussi des gens qui prennent des commandes pour Noël pour offrir à leurs enfants. J’en ai eu un début de semaine: comme elle ne peut faire Noël avec elle… Elle offre le repas à sa fille et ses beaux-enfants."

Des clients tablent sur un assouplissement. Avec des conséquences pour les professionnels.

Jean-Philippe Wauthion, traiteur: "On espère toujours donc on repousse toujours les dates. C’est pour ça que ça sera éventuellement du last minute dernier moment, quand les gens auront compris qu’on n’aura pas le choix..."