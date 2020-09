Coronavirus à Frasnes-lez-Anvaing: plusieurs personnes infectées au home du CPAS

Après examens médicaux, 14 cas de Covid-19 ont été détectés cette semaine parmi les résidents de la maison de repos du CPAS de Frasnes. Des mesures ont été prises pour tenter d'enrayer la propagation du virus.

La direction du CPAS de Frasnes avait appris, à la mi-septembre, que deux cas de Covid avaient été constatés au sein de la maison de repos le home St-Joseph. L'un concernait un membre du personnel, l'autre un résident. De nombreuses mesures ont été mises en place pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Après une nouvelle série de tests PCR, réalisée ce lundi 21 septembre, il s'est avéré que le virus avait déjà circulé au sein du home.

Une unité spéciale mise en place

Ce mercredi 23 septembre au matin, quatorze cas de Covid étaient à déplorer parmi les résidents. Trois cas, symptomatiques, ont été hospitalisés. Deux autres personnes, symptomatiques, n'ont pas été hospitalisées mais confinés à la maison de Repos. Les neuf autres cas sont asymptomatiques mais ont néanmoins été confinés sur place.

Face à cette situation, une unité spéciale, à savoir un étage complet, a été créée. Cette unité regroupe les 14 cas confirmés, qu'ils soient symptomatiques ou non. Dans cette unité spéciale, les personnes peuvent circuler librement afin d'avoir, malgré tout, une vie sociale. Un personnel (techniciennes de surface, aides-soignantes et infirmières) a été affecté exclusivement à cette zone. Les chambres de toutes les personnes détectées positives ont été désinfectées.

Confinement obligatoire pour les autres résidents

Les 76 autres résidents de la maison de repos, tous déclarés négatifs suite aux tests de ce lundi, sont confinés en chambre. Les animations de groupe sont suspendues et remplacées par des animations personnalisées. Les repas sont donnés en chambre et les visites sont suspendues. Un dispositif de tablettes et de téléphones a été remis sur pied afin de permettre à ces personnes de maintenir le contact avec l'extérieur.

Ces mesures seront d'application pour une période de minimum sept jours, toujours dans le but d'enrayer la propagation du virus. Au niveau du personnel, une aide-soignante avait été testée positive la semaine dernière au Covid-19. Suite aux tests de ce lundi, deux nouveaux cas, une technicienne de surface et une infirmière, sont à déplorer. Ces personnes, toutes deux asymptomatiques, ont été écartées. Tout le personnel actif porte des masques FFP2 et des mesures de précautions extrêmes ont été mises en place afin de garantir un maximum de sécurité.