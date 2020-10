Le directeur du Grand Hôpital de Charleroi: "Si vous pensez que ce virus n'est pas dangereux, venez voir"

Le docteur Manfredi Ventura, directeur médical du Grand Hôpital de Charleroi, était ce matin l'invité sur Bel RTL dans l'interview de Fabrice Grosfilley.

Il répondait à ceux qui ne croient pas à la gravité de la situation et qui croient que les médias manipulent et que le virus n'est pas aussi présent que ce qu'on dit.

"Il y a effectivement des lanceurs d'alerte qui disent qu'il ne faut pas porter le masque, que le virus n'est pas aussi dangereux et bien qu'ils viennent voir. Au mois d'août, nous n'avions plus de décès et maintenant on dépasse les 10. Il ne faut pas faire un dessin. C'est une vraie maladie avec des décès et les gens ne sont pas en train de mourir de la grippe, ils meurent du covid. Nous avons 3 patients sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle), les respirateurs commencent à être saturés. Les gens influent et il faut le dire aussi: il n'y a pas que des personnes âgées qui sont hospitalisées et on a eu dans la première vague des décès de personnes jeunes. Cela concerne toute la population. Et maintenant plus qu'avant, s'il vous plaît: portez le masque. La saturation des hôpitaux dépend des gestes qu'on adopte tous maintenant", a imploré le directeur médical.

