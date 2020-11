Pour soutenir, les commerçant de Mouscron touchés par la crise sanitaire, un couple de Mouscronnois, Marie Laure Debuf et Maxence Facon, a eu l'idée de créer un calendrier de l'Avent.



Les chocolats ont été remplacés par des bons de réductions et autres surprises qu'offriront les commerçants aux personnes qui ont acheté ce calendrier. Certaines actions seront valables durant toute l'année 2021.



Une manière de faire connaître les commerces participants (il y en a 25) et d'attirer peut-être de nouveaux clients. Le calendrier est à réserver sur Facebook. Son prix est de 15 euros. Avec les bénéfices, les deux concepteurs ont prévu de soutenir le resto du cœur de Mouscron.

