Coronavirus: un nouveau cas confirmé dans la région de Charleroi

Les analyses de la KULeuven confirment qu'un patient qui s'est présenté spontanément au CHU de Charleroi (site de l'hôpital civil Marie Curie) est positif au Covid-19, annonce jeudi l'ISPPC, l'intercommunale de santé publique du pays de Charleroi. Ce cas s'ajoute aux 23 infections détectées jusqu'ici sur le territoire belge.

Le patient qui revenait de Lombardie a été immédiatement pris en charge par l'équipe soignante. "Cette personne a reçu un masque et a été placée en isolement dans un box éloigné du flux des urgences. Elle a ensuite été renvoyée à son domicile en quarantaine, son état de santé ne suscitant pas d'inquiétude", précise l'ISPPC. Depuis le début de l'épidémie, le CHU de Charleroi a enregistré plusieurs cas suspects, dont 16 le mardi 3 mars sur ses deux implantations disposant d'un service d'urgences. Mais tous ces patients ont été renvoyés chez eux en quarantaine car leur état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation. L'établissement a pris des mesures pour parer à une montée en puissance de la maladie. "Quatre locaux d'isolement ont ainsi été construits au sein des urgences de l'hôpital civil Marie Curie. Un plan "biotox" a été mis sur pied, avec des trajets et des locaux réservés aux cas suspects", ponctue l'ISPPC. Le service public fédéral de Santé publique présentera un nouveau décompte des cas d'infections confirmées en fin de matinée.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689