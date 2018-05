Coulées de boue à Dour: des photos montrent l'étendue du désastre devant certaines maisons

Place au nettoyage, et le travail ne manque pas ce jeudi matin, dans certaines demeures de Dour qui a été frappé par les intempéries au cours des derniers jours. Comme on peut le constater sur les photos, prises par notre journaliste Justine Roldan-Perez, chez Claudine qui habite sentier Jean Hourdoux, ou encore devant chez Raphaël, rue Victor Delporte, d'importantes quantités de terre ont été déposées par les eaux.













Mardi en fin de journée, les eaux se sont chargées de terre provenant des champs environnants et des coulées de boue ont été déversées dans certains quartiers de Dour ainsi que les villages de Blaugies et Wihéries. Les pompiers ont mis tout en œuvre pour nettoyer les zones concernées. "La commune de Dour introduira un dossier auprès des services du gouverneur du Hainaut pour faire reconnaître les intempéries comme catastrophe naturelle", avait précisé le bourgmestre Vincent Loiseau. Il convenaitt de récolter le plus rapidement possible les coordonnées des personnes sinistrées de même que les dossiers notamment photographiques des conséquences des intempéries. Ces personnes peuvent contacter la cellule de gestion administrative de la commune aux numéros suivants: 065/76.18.22 et 065/76.18.77.