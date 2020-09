Coup de couteau à Châtelineau vendredi soir: un homme poignardé refuse de donner l'identité de l'agresseur

La zone de police de Châtelet a confirmé qu'une personne a été victime d'un coup de couteau, vendredi en début de soirée, non loin de la place d'Arenberg et de la rue Maréchal Foch à Châtelineau. La victime a été transportée en milieu hospitalier.



Plusieurs équipes de la zone de police de Châtelet ont été requises vendredi vers 19h00 non loin de la place d'Arenberg et de la rue Maréchal Foch à Châtelineau. Pour une raison encore inconnue, une personne a été blessée par une arme blanche. "Nous sommes actuellement sur place pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé", a commenté le chef de corps de la zone de police locale.

Selon le parquet de Charleroi, l'homme a été victime d'un coup de couteau au thorax. L'auteur présumé des faits n'a toujours pas été identifié et est en fuite. "La victime ne veut pas révéler le nom de son agresseur", a précisé le parquet. Cette dernière, consciente, a été transportée en milieu hospitalier.