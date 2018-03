Coups de couteau dans le dos et la gorge: un malfaiteur français débarque aux urgences de Tournai

Blessé de plusieurs coups de couteau, un Français a été hospitalisé vendredi soir à Tournai. La rixe se serait produite en France où l'individu était recherché par les forces de l'ordre.

Transporté par son frère au centre des urgences du site Union de Tournai, la nuit de vendredi à samedi, ce jeune homme avait reçu trois coups de couteau, deux dans le dos et un dans le cou. Au moment de son admission, ses jours étaient en danger. Aujourd'hui, son état de santé est stationnaire.



"Ce jeune homme, âgé de 31 ans, était recherché en France pour diverses condamnations. Il est probable que la rixe, lors de laquelle il a été blessé, s'est déroulée en France. Vu ses antécédents, et étant donné qu'il était recherché de l'autre côté de la frontière, il est probable qu'il ait décidé de se faire hospitaliser en Belgique, à Tournai. L'intéressé se serait donc réfugié en Belgique pour éviter toute poursuite", a indiqué lundi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons. "On ignore toujours où s'est précisément déroulée cette agression."



Le dossier a été mis à l'instruction en Belgique pour tentative de meurtre.



La nuit de vendredi à samedi, la victime avait appelé son frère sur son GSM lui signalant qu'il était blessé. Ce dernier l'avait pris en charge et conduit en milieu hospitalier à Tournai.