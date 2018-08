Courcelles: deux piétons renversés sur un passage clouté

Une dame et un jeune garçon ont été heurtés par un véhicule sur un passage pour piétons jeudi vers midi à Courcelles. Le conducteur a ensuite pris la fuite. Peu après les faits, une automobiliste s'est fait connaître aux forces de l'ordre.



L'accident s'est produit sur l'avenue Général de Gaulle à Courcelles, selon les informations des services de secours. Une dame accompagnée d'un petit garçon était en train de traverser la chaussée sur le passage pour piétons lorsqu'une Audi, venant de Marchienne-au-Pont, a déboulé. Heurtées, les victimes ont été projetées au sol. L'automobiliste, lui, a poursuivi sa course et a pris la fuite. Une dame s'est toutefois présentée à la police locale des Trieux peu après l'accident. Des devoirs devaient être effectués pour vérifier qu'elle était bien au volant du véhicule, étant donné que des témoins ont signalé que le conducteur était un homme. Blessées, les deux victimes ont été transportées à l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart.