Courcelles: le personnel en contact avec les enfants équipé désormais de masques FFP2

Ils n'ont pas été recommandés officiellement par les experts. Au contraire. Mais la commune en a tout de même commandé 60.000 pour équiper tout le personnel en contact avec des enfants.

Pour contrer les différentes formes de variants, la commune de Courcelles a décidé de passer aux masques FFP2. La commune avait déjà imposé le masque dans toutes les classes du primaire. Le masque FFP2 n'a pourtant pas été formellement recommandé par les experts. Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles, explique ce choix: "On veut vraiment faire preuve de précaution. Tant que nous n'avons pas de certitude des scientifiques, on doit protéger notre personnel."

Une protection supplémentaire

La commune a commandé 60.000 masques FFP2 pour équiper tout le personnel en contact avec les enfants. Le port de ce masque est obligatoire pour le personnel des écoles primaires et recommandé dans les crèches et les sections maternelles. Laeticia Vitale, directrice d'école à Courcelles : "Je pense que c'est protection supplémentaire avec les autres protections comme le lavage des mains, le gel, la distanciation, l'aération des locaux, etc. C'est toujours mieux d'avoir une arme en plus contre le virus."

L'aide est la bienvenue

Si cela rassure, Pénélope, institutrice pointe du doigt l'inconfort de ces masques: "Face au coronavirus, il est vrai que c'est rassurant. Maintenant au niveau pratique, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à gérer: la buée, les lunettes. Les élèves nous entendent moins. Niveau virus, c'est un bonus. Niveau scolaire, c'est un peu plus compliqué à gérer."

La commune continue de fournir tout le personnel de première ligne, soit un investissement de 300.000 euros depuis le début de la crise pour des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Laurent, pharmacien, fait savoir: "L'initiative est très bonne. J'ai pour habitude de dire que la protection de mes employés n'a pas de prix mais malheureusement elle a un coût. L'aide est la bienvenue."