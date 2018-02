Courcelles: un bébé hospitalisé après que le feu se soit déclaré dans leur poubelle de salle de bain

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans une habitation de Courcelles, dans l'agglomération de Charleroi. Le feu a pris dans une salle de bain et a provoqué un important dégagement de fumée. Un adulte et un bébé ont été hospitalisés par mesure de prudence.

Le feu a pris dans une poubelle, dans la salle de bain d'une habitation du Trieu des Agneaux à Courcelles, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Sous l'effet de la chaleur, des aérosols ont explosé, provoquant la chute d'un faux-plafond. L'incendie a également fait fondre une canalisation et provoqué d'importants dégagements de fumée.



Avertis des faits, les hommes du feu sont descendus sur place et ont rapidement circonscrit le brasier. Par mesure de prudence, un adulte et un bébé ont été transportés en milieu hospitalier par les services de secours. La police locale de la zone des Trieux s'est quant à elle chargée du constat d'usage.