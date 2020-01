Courcelles: un conducteur gravement blessé après avoir percuté une façade

Un homme a été sérieusement blessé mercredi matin vers 08h00 lors d'un accident qui s'est produit à Courcelles (Hainaut), indiquent les pompiers. Le conducteur est seul en cause.

L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule rue Winston Churchill, percutant la façade d'une maison avant de heurter un autre véhicule en stationnement. Les secours se sont rendus sur les lieux et ont pris en charge le conducteur, sérieusement blessé et transporté en milieu hospitalier. Les pompiers de Jumet sont intervenus sur place pour le balisage et le nettoyage de la chaussée.