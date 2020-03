Course-poursuite avec la police à Charleroi: un conducteur privé de liberté

Un chauffeur a été interpellé vendredi soir après une course-poursuite avec la police dans le centre-ville de Charleroi, a indiqué le parquet de Charleroi. Le conducteur, bien connu des autorités judiciaires, a été privé de liberté et présenté devant le juge d'instruction.



La course-poursuite entre un véhicule Volkswagen Polo et la police s'est déroulée dans les rues du centre de Charleroi. La police a souhaité procéder au contrôle du véhicule, qui circulait avec les feux éteints. Mais le conducteur de la Polo a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et a pris la fuite. Une course-poursuite de plusieurs minutes a eu lieu dans les rues du centre-ville et sur le ring de Charleroi. Les policiers ont dressé un barrage avec un de leurs véhicules avenue Eugène Mascaux à Marcinelle. Pour continuer sa route, le fuyard a effectué une marche arrière, percutant le véhicule de la police. La course-poursuite a pris fin non loin de la gare de Charleroi-Sud. Le conducteur, particulièrement bien connu du côté du parquet de Charleroi, a été intercepté. "On a découvert sur lui un peu de produits stupéfiants", a indiqué le parquet. Le conducteur a été privé de liberté et présenté samedi matin au juge d'instruction.