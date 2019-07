Course-poursuite dans les rues de Frameries cette nuit: ivres, pas de permis, voiture non assurée et cocaïne

La police boraine rapporte une opération survenue cette nuit à Frameries.

Voici le communiqué:

Cette nuit alors qu’ils patrouillent à l’Avenue Joseph Wauters, deux policiers voient un véhicule ignorer le panneau "sens interdit" et remonter la rue à contre sens. Frôlant de peu le combi des policiers, la voiture continue sa route et dans sa manœuvre percute la flanc d’un véhicule stationné non loin. Le conducteur ne s’immobilise pas pour autant, au contraire il s’empresse de quitter les lieux en roulant à tombeau ouvert. S’en suit dès lors une course poursuite dans les rues de Frameries. Refusant d’obéir aux injonctions, le fuyard parvient à semer l’espace de quelques secondes le combi. Lorsque les policiers arrivent dans la rue de la Source, ils y découvrent non sans surprise le véhicule correctement stationné. A son bord, 2 hommes qui semblent sous l’effet de boissons alcoolisées et peu désireux de se soumettre au contrôle d’identité.

Le conducteur n’est pas en ordre de permis de conduire. Le véhicule immatriculé en France n’est pas dédouané, pas assuré et pas correctement immatriculé. La procédure d’alcoolémie confirmera les soupçons des policiers, le conducteur et son passager sont bel et bien ivres. Très énervés et peu coopérants, les deux individus seront arrêtés pour ivresse et trouble à l’ordre public. Leur fouille débouchera sur la découverte (sur le passager) de plus de 600€ en petites coupures et 7 grammes de cocaïne .

Les deux individus passeront quelques heures en cellule de dégrisement. A la demande du Juge d’Instruction, le passager sera par la suite auditionné en nos locaux avant d’être relaxé, le conducteur ayant quant à lui été libéré dans la matinée.