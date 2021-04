La police locale 3 Vallées est intervenue vers 3h30 dans la nuit de jeudi à vendredi à Couvin. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans un immeuble de la rue de la Ville, dans le centre.

Un médecin légiste et le laboratoire de la police judiciaire sont descendus sur place quelques heures plus tard. D'après leurs constatations, la mort a été violente et est suspecte.

Contacté par nos soins, le parquet de Namur précise qu'un suspect a été privé de liberté durant la nuit. L'enquête doit encore déterminer s'il se trouvait sur les lieux au moment du décès. Son audition est en cours. Il pourrait ensuite être présenté à un juge d'instruction, mais rien n'est encore certain.

L'homicide est l'hypothèse la plus probable avancée par le parquet.