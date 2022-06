Culture pour tous: la bibliothèque de Fleurus dépose directement des livres à votre domicile

La bibliothèque de Fleurus propose désormais un service de livraison de livres à domicile. De quoi amener la culture chez les personnes qui ne peuvent se déplacer.

"Les gens contactent la bibliothèque pour réserver le livre, la bibliothèque donne l'information aux bénévoles du plan de cohésion sociale et il y a une prise de contact entre le bénévole et le citoyen pour convenir d'une date et d'une heure de livraison", explique Boris Puccini, président de la bibliothèque de Fleurus.

Le service est fort apprécié par les citoyens : "C'est un service que je trouve très très beau. Et j'en parle à des personnes de mon âge", explique Andrée, une lectrice ravie de ce service.

Les bénéficiaires ont deux mois pour retourner les livres. Le Bibliothèque de Fleurus est à la recherche de bénévoles pour les livraisons.

Comment cela fonctionne ?

L’inscription est de 10€ et comprend les droits d’auteurs ainsi que les prêts de livres pendant un an. Le bénéficiaire contacte les bibliothécaires au 071/822.470 pour réserver ses documents : livres, revues ou livres audio. Il est ensuite mis en relation avec un ou une bénévole.

Le service est réservé aux citoyens de l’entité de Fleurus (Fleurus, Wanfercée-Baulet, Lambusart, Brye, Saint-Amand, Wagnelée, Wangenies et Heppignies) et qui sont dans l’incapacité de se déplacer par leurs propres moyens.