Cycliste mortellement fauché à Tournai: le conducteur, 27 ans, était alcoolisé

Un cycliste a été fauché par une voiture la nuit de vendredi à samedi à Tournai. La victime a été tuée sur le coup. Une instruction a été ouverte, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Tournai. "Le dossier a été mis à l'instruction du chef d'homicide involontaire. Le chauffeur de la voiture est un Tournaisien âgé de 27 ans. Au moment de l'accident, il était sous l'influence de l'alcool, bien au-dessus de la limite autorisée. Lors de sa fuite, il a traîné sur une distance de 4,2 km le vélo qui était accroché à sa voiture. Il a été privé de liberté par la police le samedi matin à 00h39. Un expert a été désigné par le parquet", a précisé Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons.

Délit de fuite après la collision

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés la nuit de vendredi à samedi, peu après minuit, qu'un accident de la circulation s'était produit face au n°57 de la chaussée de Douai à Tournai. Une ambulance, un camion de balisage et un véhicule de nettoyage ont été dépêchés sur les lieux. Sur place, les secouristes ont découvert le corps sans vie d'un cycliste. Son corps avait été projeté contre la façade d'une proche habitation. La victime est un homme né en 1967. La voiture qui avait percuté le deux-roues venait de Tournai et se dirigeait vers la proche frontière française. Après avoir heurté le cycliste, le conducteur a pris la fuite. L'individu a été appréhendé par la police de la zone du Tournaisis, un peu plus loin, à la hauteur du village de Froidmont (Tournai).