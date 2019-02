D'après le grand-père de Rodrick, un jeune Ostichois retrouvé mort près d'une boîte de nuit, le corps a été déplacé durant le week-end...

Le mystère reste entier autour du décès du jeune homme de 20 ans, aperçu pour la dernière fois s'enfuyant du "Come Back" à 3h du matin vendredi passé.

Cette semaine, nous avons évoqué à plusieurs reprises la mort de Rodrick, un jeune homme de 20 ans, près d'une discothèque à Tournai. Porté disparu dans la nuit de vendredi à samedi, il a été retrouvé lundi matin, non loin du "Come Back".

Les circonstances de la mort sont encore très floues. Ce mercredi, le grand-père de Rodrick s'est exprimé dans les colonnes de SudInfo. Il est formel: durant le week-end, les proches avaient multiplié les recherches dans la zone pour retrouver le jeune homme. "Ils étaient passés plusieurs fois à l'endroit où on l'a retrouvé lundi, et ils n'avaient rien vu. Rodrick n'était pas là, c'est sûr qu'on est venu le mettre là après", a confié le grand-père.

Les circonstances de la mort n'étant pas déterminées, une instruction a été ouverte. "Une instruction, pour homicide volontaire à charge de X, a été ouverte ce lundi par la juge Véronique Hanton. Les circonstances de la mort et le lieu du décès sont à déterminer. Un examen externe du corps a été pratiqué et une autopsie de la victime aura lieu mardi. Un médecin légiste et les enquêteurs de la 'Des Team' (police scientifique de la PJF) de Tournai sont descendus sur les lieux où le corps a été retrouvé", expliquait Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.