Dampremy: les malfrats "scotchent" un octogénaire à son fauteuil pour le dépouiller

Des malfrats se sont introduits dans l'habitation d'un couple d'octogénaires, jeudi, à Dampremy (Charleroi), indique le parquet de Charleroi vendredi. Les auteurs ont attaché l'occupant des lieux à son divan à l'aide d'une bande adhésive. Ils ont pris la fuite avec le contenu d'un coffre-fort et de l'argent liquide.



Les faits sont survenus jeudi vers 12h30, dans la rue Taille Chawet à Dampremy. Les trois malfrats ont stationné leur véhicule dans la rue du Phénix, une artère adjacente. L'un d'eux s'est posté près de la voiture pour faire le guet pendant que ses deux complices se faufilaient dans l'habitation des victimes, profitant du fait que l'occupant de 88 ans relevait son courrier. Les deux voleurs ont fouillé la cuisine et la cave, à la recherche d'un coffre-fort, sans que l'épouse, âgée de 84 ans, ne s'en aperçoive. En mauvaise santé, cette dernière somnolait dans un fauteuil et n'a pas remarqué la présence des cambrioleurs. Lorsque le mari est rentré, l'un des auteurs a tenté de lui faire croire qu'il relevait les compteurs avant de lui réclamer de l'argent. Les deux suspects ont fini par l'attacher au divan à l'aide de bande d'adhésive et ont pris la fuite avec le contenu du coffre-fort et d'une boîte métallique qui contenait de l'argent. Avertie des faits, la police locale de Charleroi a ouvert une enquête.