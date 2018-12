Dampremy: un homme se barricade chez lui et menace de mettre le feu

La police est intervenue la nuit dernière dans un immeuble à appartements de Dampremy. Un individu avait indiqué sur Facebook qu’il allait bouter le feu chez lui.

D’après notre correspondant Fabian Vanhove, plusieurs équipes de police sont intervenues cette nuit dans un immeuble à appartements de Dampremy.



La police de Charleroi confirme qu’un individu jetait des choses par la fenêtre. Plus tôt, il avait menacé, via Facebook, de se barricader et de mettre le feu chez lui.



Appelées vers une heure du matin, les forces de l’ordre sont entrées dans l’habitation et ont intercepté le suspect vers 2h30. L’homme a été privé de liberté pour rébellion armé. Une enquête a été ouverte.







Fabian Vanhove