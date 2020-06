Dampremy: une cabine électrique prend feu, 2000 foyers sans électricité

Environ 2000 foyers se sont retrouvés, ce matin, sans électricité, suite à un problème technique dans une cabine électrique, qui a causé un incendie. "On a eu un peu plus de 2000 clients, des particuliers et entreprises sur Dampremy et les communes avoisinantes, qui n'ont plus été alimentés en électricité", nous explique Jean-Michel Brebant, le porte-parole d'ORES.

"Ça a duré un gros trois quarts d'heure, une heure, pour qu'on puisse alimenter les clients par d'autres cabines, hormis la cinquantaine de clients s qui dépendent directement de cette cabine".

L'incident devait être en passe d'être terminé aux alentours de 14h30.