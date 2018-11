Dans ce carrefour de Wallonie, les automobilistes et les piétons sont en danger de mort: "Le voisin a été pris aussi, on n'est plus en sécurité"

Patrice dénonce la dangerosité d'un carrefour dangereux de Gosselies. Depuis 40 ans, on n'y compte plus le nombre d'accidents violents.

Un des carrefours les plus dangereux de Wallonie se trouve à Gosselies. Cette année, plus d'une dizaine d'accidents ont eu lieu à cet endroit. Patrice a décidé de se battre pour que les lieux soient sécurisés. "Il y a sans arrêt des situations où les voitures freinent au dernier moment. Ca c'est pour les "petits" crashs, ceux qui connaissent l'endroit. Mais les gros crashs, c'est autre chose... Ca c'est le gens qui viennent pour l'aéroport. Le jour où il y a eu les deux crashs, c'étaient des néerlandophones. Bienvenue à Gosselies", lance l'homme.

Au fil des années, des panneaux "stop" ont été installés, mais les crashs continuent. Bien décidé a faire bouger les choses, Patrice a lancé une pétition afin d'interpeller les autorités car les automobilistes et piétons, tous sont en danger de mort.



Les riverains réclament du changement. "Le nombre de morts est assez conséquent et de blessés graves aussi. Je peux vous dire qu'il y a une dame, avec sa fille à vélo, qui s'est fait prendre. Je pense qu'elles sont décédées... Ca ne peut être que ça", a confié un habitant du quartier. "Il est temps que ça bouge, il est temps qu'on fasse quelque chose. Le dernier voisin qui est sorti à 150 mètres a été pris aussi. On n'est plus en sécurité", lance une riveraine.



