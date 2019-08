Dans la peau d'un porteur de géant à la Ducasse d'Ath: Benoit raconte sa mission insolite

Chaque quatrième dimanche d'août depuis le 15e siècle, la ville d'Ath, entre Mons et Tournai célèbre sa Ducasse. Un événement unique qui permet de voir Goliath, le géant emblématique de la ville, et ses congénères.

A l'origine ce sont des groupes religieux qui défilent et illustrent des histoires pour enseigner des épisodes de la Bible ou de la légende dorée. Au fil des siècles la ducasse change et abondonne progressivement l'aspect religieux. Le combat entre David et Goliath issu de le procession d'origine est resté.

La "Cité des géants" sera donc en liesse dès aujourd'hui jusque lundi. Ce weekend, le géant Goliath sortira pour la 538e fois dans les rues d'Ath pour affronter le berger David. L'issue du combat est, comme à chaque fois, incertaine.

Porteur de géant, Benoit Buidin explique sa mission insolite."On a des sangles pour les épaules et une casquette pour la tête. Ce sont des géants qui font en moyenne 4 mètres et avoisinent tous entre 125 et 135 kilos. Donc ça c'est la complexité de l'événement. Le poids. Mais aussi beaucoup de danses et de kilomètres à parcourir", confie le porteur de Mlle Victoire au micro de Sébastien Capette.

"Et on se lève très tôt et on se couche très tard, donc la fatigue s'installe également, mais c'est très chouette à vivre en tout cas", assure-t-il.