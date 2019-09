Dans plusieurs écoles, il n'y a pas de cours de natation: les parents n'ont pas le choix et paient des cours particuliers (vidéo)

Les écoles ont de plus en plus de difficultés à organiser des cours de natation. Piscines en mauvais état, fermées pour rénovation ou encore situées trop loin de l'établissement scolaire... Conséquence: les enfants doivent prendre des cours particuliers pour apprendre à nager.

Nous sommes début septembre et l'ASBL Smile Sport qui dispense des cours de natation pour enfants affiche déjà complet. "De plus en plus souvent, on doit refuser du monde", indique Robert de Burge, secrétaire de cette ASBL, au micro de notre nos journalistes Céline Praile et Xavier Preyat. "Il y a très peu de piscine en Wallonie et les parents ne voient pas leur enfant apprendre à nager à l'école et donc se réfugient chez les clubs".

La demande est surtout importante pour les enfants de 3 à 7 ans. Et il n'y a pas de temps à perdre. "Apprendre à nager, c'est important. Et à l'école, c'est à partir de la 5e, je trouve ça un peu tard", confie Amélie, une maman de la région.

Mais les écoles n'ont pas toujours le choix. A La Louvière, par exemple, il y a un bassin sur le territoire communal mais, cette année, les 3es maternelle n'iront pas à la piscine. "Par rapport à la sécurité aussi puisqu'il y avait un problème au niveau de l'encadrement. Il doit y avoir un professeur de gym et des accompagnateurs donc généralement ce sont d'anciens profs de gym ou des bénévoles qui accompagnent mais il y a toute une série d'écoles qui n'ont pas pu résoudre le problème", explique Françoise Ghio, échevine en charge de l'enseignement à La Louvière.

Des enfants qui, pour certains, ont très peu d'expérience dans l'eau. Pourtant, il est important à apprendre à nager dès le plus jeune âge. "Les problèmes sont tout à fait différents pour les adultes, ils sont bien plus grands. Parfois, ils ont même peur de mettre la tête sous l'eau", affirme Robert de Burge.

Si les parents doivent s'organiser pour intégrer ces cours dans leur emploi du temps, ces séances de natation ont aussi un coût: 90 euros pour 10 cours avec cette association.