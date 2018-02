Dany Boon est officiellement citoyen d'honneur de Tournai et y a présenté son nouveau film: "L'histoire parle de la famille" (vidéo)

L'acteur Dany Boon, qui n'a jamais caché son amour pour la Belgique, est officiellement citoyen d'honneur de la Ville de Tournai, une ville que l'acteur connaît bien. Le plus célèbre Ch'ti y a présenté hier soir, son dernier film "la Chtite famille" devant un public conquis.

Quand Dany Boon débarque à Tournai, il se sent un peu comme à la maison. L’acteur et réalisateur, a fait ses études tout près d’ici, à l'Institut Saint-Luc. Il n’était alors "que" Daniel Hamidou, jeune artiste un peu rêveur, loin d’imaginer qu’il ferait un jour un retour triomphal ici pour présenter son nouveau film.





Un film sur la famille et les racines

10 ans après l’incroyable succès de "Bienvenue chez les Ch'tis", Dany Boon revient avec une comédie qui se déroule à nouveau dans sa région chérie. Mais cette fois, la "La Ch’tite famille" explore un tout nouvel univers. "C'est une histoire de Ch'tis, mais ça parle de la famille en fait, de ce qu'on devient, c'est un film sur le fait qu'on reste toujours l'enfant de ses parents, sur le rapport familial, sur le fait qu'il ne faut jamais oublier ses racines".

Le film est tout sauf autobiographique, car le personnage incarné par Dany Boon est plutôt du genre à vouloir gommer ses origines.





Valérie Bonneton partage l'affiche

Dans cette comédie populaire, presque tous les acteurs viennent du Nord de la France. L'acteur partage l'affiche avec l'excellente Valérie Bonneton. "Quand je bloque sur un rôle, quand je n'y arrive pas, je prends l'accent ch'ti et je trouve tout de suite le sentiment du rôle, confie l'actrice. Quand Danny me l'a proposé, je me suis dit que je n'aurai pas deux fois l'occasion de prendre cet accent-là".

Difficile d’imaginer que Dany Boon puisse battre son propre record à 20 millions d’entrées de "Bienvenue chez les Ch'tis", mais cette comédie devrait certainement trouver un large public, des deux côtés de la frontière.