De la chaux vive renversée sur la chaussée à Montignies-sur-Sambre provoque d'importants embarras de circulation

Un déversement accidentel de chaux vive a eu lieu ce mardi matin sur la chaussée de Châtelineau à Montignies-sur-Sambre (Charleroi). La route a été fermée à la circulation et la protection civile de Crisnée a été appelée sur place, signale la police de Charleroi.



Un camion qui contenait de la chaux vive s'est renversé et a perdu son chargement sur une centaine de mètres ce mardi matin, précise la cellule planification d'urgence de la ville de Châtelet sur Facebook. Les polices locales de Châtelet et de Charleroi sont actuellement sur place.



