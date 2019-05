De la poudre blanche découverte dans une enveloppe à Seneffe: la protection civile sur place, le dépouillement interrompu

A Seneffe, au bureau de dépouillement, de la poudre blanche a été découverte. Le dépouillement a dû être interrompu.

Selon des informations de notre journaliste Julien Crete, une enveloppe a été découverte dans l'un des bureaux de vote de Seneffe. La police est descendue sur les lieux ainsi que la protection civile, les assesseurs sont confinés et le dépouillement a été interrompu dans plusieurs bureaux. Les personnes présentes ont été confinées dans un périmètre établi par la police.

Bien que l'ambiance soit plutôt détendue sur place, la situation est prise au sérieux par les forces de l'ordre. Ces dernières ont pris toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'anthrax.

"La protection civile vient d'arriver sur place. On attend les résultats de l'analyse de la substance pour voir quelles sont les mesures à prendre. A Seneffe, 8 bureaux continuent à dépouiller tandis que le travail a dû être interrompu dans quatre autres. On s'attend donc à des retards avant de reprendre et transmettre au bureau principal les informations", explique Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe (MR).

Le personnel est arrivé sur place et va désormais tenter d'identifier cette fameuse poudre blanche.