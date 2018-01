De la poudre blanche suspecte adressée à Elio Di Rupo: l'Hôtel de Ville de Mons évacué

Un courrier suspect contenant de la poudre blanche, faisant penser à de l'anthrax, et adressé à Elio Di Rupo est arrivé à l'Hôtel de Ville de Mons, rapporte Sudpresse sur son site internet. Les bureaux ont été évacués et les personnes impliquées ont été confinées, le temps de l'analyse du produit, a indiqué à Belga le commandant Ninane de la Protection civile.

Les pompiers de Mons et la Protection civile de Ghlin (Mons) sont intervenus mardi après-midi à l'Hôtel de Ville de Mons, dans les bâtiments situés à la rue d'Enghien. En cause, un courrier suspect contenant de la poudre blanche arrivé au cabinet du bourgmestre et que la secrétaire d'Elio Di Rupo a ouvert. Le bourgmestre de Mons est actuellement absent de Mons, étant en voyage à l'étranger.



Le personnel administratif de la Ville a été évacué par mesure de sécurité. Les personnes concernées par le courrier ont été confinées dans une pièce pour éviter tout contact avec d'autres personnes, a indiqué le commandant Ninane. "Le produit a été envoyé à l'analyse au labo de la Protection civile. Les résultats devraient être connus ce mardi en fin de journée."