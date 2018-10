De la poudre suspecte retrouvée dans un bureau de vote à Hornu: la protection civile intervient (vidéo)

L’information nous a été confirmée par le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève. Cette enveloppe contenant de la poudre suspecte a été découverte vers 14h dans une urne située dans un bureau de vote de l’école primaire du Champs des Sarts, alors que le dépouillement allait débuter, indique notre journaliste Julien Crète.

Dans un premier temps, le bureau a été confiné et les services de secours ont été appelés. La protection civile est ensuite intervenue et elle a saisi l’enveloppe qui va être analysée. Les bulletins de vote qui se trouvaient dans cette urne n’ont pas été contaminés et seront bel et bien comptabilisés.

