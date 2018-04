Débordée, la SPA recherche des bénévoles pour donner le biberon aux chatons: "On a besoin de familles d'accueil pour les sauver"

Les refuges pour animaux font actuellement face à une importante arrivée de chatons abandonnés et cherchent des familles pour s'en occuper. A La Louvière, la SPA a besoin de bénévoles pour donner le biberon aux chatons. Un reportage de Julien Crete et Aline Lejeune pour RTLinfo.

Il y a quelques jours, une caisse contenant des chiots et des chats a été déposée devant les portes de la SPA de Charleroi en pleine nuit. De pareils actes sont réguliers, mais cette fois-ci, la situation est particulière. "Cette semaine on est à une portée déposée par jour et je pense que ça ne va aller qu'en s'accentuant. Les personnes qui apportent ces chats sont des personnes qui ont trouvé les animaux au fond de leur jardin ou qui ont eu une naissance inattendue chez eux", a expliqué Amandine Jadoul, coordinatrice de la SPA de La Louvière.



Dans ce refuge, les chatons sont soignés, vaccinés et pris en charge. Mais il devient parfois difficile de les gérer. L'an dernier, la SPA a recueilli 300 félins. Alors un appel est lancé à des familles d'accueil. Sabrina Martorana, responsable "Famille d'accueil pour la SPA de La Louvière, en reçoit chez elle. "En général, vous devez les biberonner tous les deux à trois heures. On vous demande de faire un petit biberon et de prendre le temps de les nourrir", a expliqué la femme.



Concrètement, ces chatons vont rester quelques semaines dans ces familles, le temps de retrouver des adoptants définitifs. "Ca nous permet de sauver beaucoup plus de chats, de ne pas refuser toutes les portées qui arrivent à la SPA. Ca élargit les murs de la SPA. On a besoin de familles d'accueil pour sauver un maximum de boules de poils", a ajouté Sabrina Martorana.



La SPA de La Louvière recherche actuellement une dizaine de familles d'accueil. L'ensemble des frais est pris en charge.