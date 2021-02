Décès de Néva, 22 mois, à Frameries: hospitalisée, la maman est "anéantie"

Néva, une petite fille âgée de 22 mois, est décédée mardi à Frameries, des suites d’une hémorragie cérébrale. Des coups ont été constatés sur son corps. Le compagnon de la maman (qui n'est pas le père de l'enfant), âgé de 28 ans, est le principal suspect. Il a été placé sous mandat d’arrêt.

Jessica, la maman de la petite Néva, est actuellement toujours hospitalisée à la suite d'une opération de l'orteil. Elle est anéantie d'après SudPresse qui a interrogé son avocat : "Ma cliente n’aurait jamais confié ses enfants à son compagnon si elle avait imaginé qu’elles couraient un danger."

Cette semaine, on apprenait des membres de la famille ont également déposé plainte afin d’éloigner les enfants de la relation compliquée qu’entretenait la maman avec son compagnon. Ça a été le cas de Cathy, la grand-mère paternelle. Notre rédaction l'a contactée. "On a plus cru la maman en fin de compte que le papa, qui disait vrai : attention il y a danger. À un certain moment, il y a eu un gros problème de justice. Parce que nous, on a alerté la justice", nous a-t-elle confié. Son fils, âgé de 22 ans, qui vient de perdre sa fille, est aujourd'hui anéanti.