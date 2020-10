Décès de Yann, 7 mois, à Gosselies: "On se demande comment elle a pu se regarder dans un miroir en se disant, j’ai peut-être tué mon enfant"

Une mère de famille de Gosselies a été placée sous mandat d'arrêt pour le meurtre de son bébé de 7 mois, un an après les faits. RTL INFO a rencontré Jennifer, la marraine du petit Yann. C'est elle que la mère de 22 ans suspectée d'infanticide a appelée après le décès de son enfant: "Elle s’était endormie dans le lit-cage de son petit garçon, et quand elle s’est réveillée, elle avait la moitié de son corps sur son fils. Pendant presque une heure, elle l’a laissé comme ça, et après une heure, elle m’a sonné en me disant, j’ai oublié le monitoring", confie-t-elle.

"Comment elle a pu faire ça, et avoir menti pendant un an, et avoir pu se regarder dans un miroir?"

Dix minutes après l'appel, malheureusement, Jennifer a découvert Yann décédé dans son lit cage. La jeune maman de 22 ans a d'abord créé un groupe Facebook dénonçant une erreur médicale. Elle disait que son enfant était malade, or, selon des proches, le bébé était en bonne santé. Comment la jeune femme a-t-elle pu duper tout le monde pendant plus d'un an ? "Elle nous l’avait dit à nous, mais on était tous sous le choc du décès et de l’enterrement, donc on n’a pas voulu la croire, mais dès le moment où on a les faits, et que la police nous le dit, on n’a plus le choix d’y croire et c’est très, très dur. On se demande comment elle a pu rentrer dans le lit-cage, comment elle a pu faire ça, et avoir menti pendant un an, et avoir pu se regarder dans un miroir en se disant, j’ai peut-être tué mon enfant".

La mère de Yann a deux autres enfants, placés en maison d'accueil.