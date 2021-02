Drame à Frameries: Neva, une fillette de 22 mois, meurt sous les coups du compagnon de sa mère

Mardi 2 février, le corps sans vie d'un bébé a été retrouvé dans une habitation de la rue Charles Rogier, à Frameries

En début de matinée, le 100 a été contacté et quand les secours sont arrivés sur place, la fillette de 22 mois, Neva, était décédée.

Le parquet de Mons a communiqué ce matin des précisions sur le drame qui s'est déroulé.

Les services de secours ont tout de suite remarqué des traces de coups sur tout le corps de la fillette. La police et le parquet ont été avisés et un juge d'instruction a été saisi.

Une autopsie a été pratiquée dans la soirée. Elle a révélé de nombreuses contusions sur le corps, mais également à la tête où plusieurs coups ont été portés. C'est une hémorragie cérébrale qui a entraîné la mort de l'enfant.

"Cette hémorragie a probablement été causée par plusieurs coups violents portés au niveau de la tête de l'enfant", a expliqué Damien Verheyen, substitut du procureur du roi de Mons.

L'auteur présumé entendu cet après-midi

Le compagnon de la maman, hospitalisée depuis plusieurs jours, était chargé de s'occuper de l'enfant. Il s'agit d'un homme né en 1993 et originaire de Bruxelles. Il est connu de la justice pour des faits de violence. Présent à l'arrivée de la police, il a été privé de liberté.

"Il a été entendu par la police, il sera reçu cet après-midi par la juge d'instruction. Celle-ci attend que divers devoirs d'instruction soient exécutés par le services de police pour procéder à son audition" , a ajouté le substitut du procureur du roi.

On est vraiment abasourdis et tristes

Dans le quartier de Frameries où s'est produit le drame, c'est la consternation. "C'est une nouvelle qui est terrible parce que ça nous sidère tout. Y'a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé, c'est épouvantable , explique un riverain. On se pose des questions, on est vraiment abasourdis et tristes".

Un dossier pour meurtre est ouvert auprès du parquet de Mons. Un mandat d'arrêt pourrait être délivré cet après-midi

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 3 février ?