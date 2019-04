Déchu de permis de conduire jusqu'en 2027, il provoque un grave accident à Charleroi et s'enfuit: il n'a pas été bien loin...

Un accident a eu lieu ce dimanche vers 11h à Roux, dans la région de Charleroi. Il a été causé par un jeune conducteur qui roulait à vive allure et qui a percuté la voiture d’un homme âgé qui circulait en sens contraire. Ce dernier, fortement blessé, a été désincarcéré de son véhicule.





Il prend la fuite malgré ses blessures



Le conducteur fautif, récidiviste en matière de roulage, était pourtant déchu de son permis de conduire jusque 2027. En plus de cette infraction grave, son véhicule était en défaut d’immatriculation, de contrôle technique et d’assurance.



Après l’accident, le jeune homme a pris la fuite malgré des blessures à la tête et aux jambes. La police a été alertée par des riverains qui ont observé l'individu qui passait par les jardins.





Les policiers dressent un piège au fuyard



Les membres du Groupe de Sécurisation et d’Appui (GSA) de la police locale de Charleroi, entendant la description du véhicule impliqué, ont immédiatement reconnu le propriétaire de la voiture. Connaissant l'adresse de l’intéressé, les policiers se sont positionnés à côté de sa maison et ont repéré l’individu qui tentait de regagner son domicile. Les membres du GSA ont alors engagé une poursuite à pied à travers de nombreux jardins pour finalement l’interpeller dans une rue parallèle.



Le service 100 a été requis par les policiers vu l’état du chauffard. Il a été pris en charge par une ambulance et un SMUR. Les policiers ont également trouvé sur lui plusieurs pacsons de cannabis.



Quant à l’homme âgé, victime de l’accident, il est sorti d’affaire après un passage à l’hôpital.