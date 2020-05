Déconfinement dans le Hainaut: le masque obligatoire dans plusieurs communes

Les communes de Dour, Quiévrain, Hensies et Honnelles, dans le Hainaut, rendront, dès le 11 mai, progressivement obligatoire le port du masque les espaces confinés accessibles au public.

Les bourgmestres de la zone du Haut-Pays, Dour, Quiévrain, Hensies et Honnelles, ont indiqué mardi que le port du masque sera rendu, dès le 11 mai, progressivement obligatoire dans les magasins, les guichets des administrations publiques et les espaces confinés accessibles au public.

Le non-respect de cette obligation de port du masque ne fera l'objet que d'un simple avertissement entre le 11 et le 17 mai inclus, afin de laisser aux citoyens et aux commerces le temps suffisant pour s'organiser. Les bourgmestres ont, par ailleurs, précisé qu'il "est demandé, par respect pour les plus vulnérables, à toute personne fréquentant les lieux publics confinés de porter dès aujourd'hui un masque de protection".