Déconfinement en Belgique: "Ce qui me fait le plus peur, c'est les clients qui ne respecteraient pas les consignes"

Des masques, du gel désinfectant et des affiches de consignes partout...Le shopping ne se fera plus comme avant dès lundi: il y aura des masques, du gel désinfectant et des affiches de consignes partout. C'était la condition pour permettre aux magasins de rouvrir. Le ministère de l'Economie a dressé une liste de règles à respecter pour garantir la distance sociale et l'hygiène.

"Ils ne vont pas être livrés à eux-mêmes"

Les commerçants se préparent depuis plusieurs jours, notamment au centre commercial Ville 2, à Charleroi. Pour ce retour, après 54 jours de fermeture, on s'entraîne comme en sport: Alain Gysens, président des commerçants, explique: "Je fais venir le personnel pendant 4 heures à tour de rôle, et on leur enseigne tout ce qu'il faudra faire, donc ils ne vont pas être livrés à eux-mêmes le jour de l'ouverture, ça je ne voulais pas. On fait des répétitions, donc on a cinq personnes, et on a pris les gens du lundi au vendredi".

"On va apprendre à vivre avec ça en espérant que tout le monde y mette du sien"

"C'est plus de l'anxiété que de l'excitation", confie Pascaline, qui travaille dans un magasin de chaussures du centre commercial. "Ce qui me fait le plus peur, c'est les clients. Pour la préparation du magasin, tout sera mis en place. Ce qui me fait le plus peur, ce sont les clients qui ne respecteraient pas les consignes."

Sa gérante partage cette crainte: "On va prendre ça zen, parce que c'est tout nouveau, donc on va apprendre à vivre avec ça en espérant que tout le monde y mette du sien".

"On a tout mis en place pour sécuriser les clients et le personnel"

La directrice de Ville 2, Stéphanie Piccicuto, estime que malgré les craintes, tout devrait bien se dérouler: "Je pense qu'ils sont excités de pouvoir rouvrir, anxieux de savoir comment ça va se passer, mais encore une fois, je crois qu'on a tout mis en place pour sécuriser les clients et le personnel du centre, donc tout devrait bien se passer".

> CORONAVIRUS: les dernières infos