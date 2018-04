Découverte macabre à Colfontaine: il trouve un fémur humain en bêchant son jardin

Un homme qui bêchait son jardin à Colfontaine a découvert un fémur humain dans la terre, a indiqué dimanche le parquet de Mons, qui ne considère pas la découverte comme préoccupante. Des analyses plus approfondies sont toutefois programmées dès lundi.

Le fémur découvert par un jardinier à la Rue Arthur Deschamps à Colfontaine daterait d'une trentaine d'années, a indiqué le parquet de Mons. Le médecin légiste s'est rendu sur les lieux de la découverte et a confirmé qu'il s'agit d'un fémur gauche humain ne présentant plus qu'une structure osseuse.





Il est possible que le fémur provienne de travaux de remblais



Des analyses plus approfondies seront effectuées par les équipes scientifiques du DVI (Disaster Victim Identification) dès lundi. Selon le parquet de Mons, qui n'estime pas la découverte comme préoccupante, il est possible que le fémur provienne de travaux de remblais, ce qui doit être précisé par les prochaines analyses. La zone de la découverte a en effet fait jadis l'objet de remblais, a-t-il ajouté.