Delphine et Fabio, un couple de Courcelles, cambriolés pour la ONZIEME fois en dix ans: "C’est dans les toilettes que j’ai compris ce qui se passait"

La nuit de dimanche à lundi, le couple a été une nouvelle fois ciblé, mais dans ce quartier, c'est apparemment très récurrent.

Dans le quartier de la rue de Genêts à Courcelles, Delphine et Fabio détiennent le triste record de cambriolages: ils en ont été victimes pour la 11e fois la nuit de dimanche à lundi.

"C’est dans les toilettes que j’ai compris ce qui se passait : un homme était parvenu à se glisser à l’intérieur, en passant par la lucarne, pourtant très étroite, des WC", a raconté le près de famille à la Nouvelle Gazette.

Il a poursuivi le cambrioleur qui s'est échappé avec son complice et le couple a juste eu le temps de prendre le numéro de plaque d'immaturation de leur véhicule… volé, comme le couple l'apprendra plus tard.

La police des Trieux enquête sur cette bande active dans la région de Charleroi et cette nuit-là, d'autres cambriolages ont été commis dans la région.

Dans le voisinage, de nombreux cambriolages ont déjà été commis : "Quasiment tous nos voisins ont déjà été victimes, eux aussi, de vols ou d’intrusions."

Pour Delphine et Fabio, c'est hélas devenu une habitude. "Avant ce lundi, nous étions déjà à dix faits. Des cambriolages, des tentatives d’intrusion… On avait même tenté d’enlever notre fille", raconte Delphine. En 2011, sa fille alors âgée de 2 ans était dans le jardin et une femme avait tendu les bras vers elle au-dessus de la haie pour tenter de s'en emparer.

Le couple a mis en place de nombreux dispositifs de sécurisation de la maison et applique tous les conseils de la police à longueur d'année. Mais en ce soir d'été, ils ont oublié de refermer la fenêtre des toilettes. Ils envisagent désormais de rehausser les murs situés en bordure de la route.