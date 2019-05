Déploiement de police à La Hestre: que se passe-t-il?

Ma mère habite la rue de Joliemeont. Les policiers lui ont demandé de ne pas sortir. Ils ont invoqué la présence potentielle d'une bombe", indique l'une de nos internautes via notre bouton orange Alertez-nous. Vous êtes nombreux à nous signaler un déploiement des forces de l'ordre à Manage, dans l'entité de La Hestre. La police de la zone de Mariemont nous confirme une opération. Des mesures de confinement ont été imposées aux habitants de la rue Joliemont et aux alentours de la salle Valère Motte. D'après la commune, un dispositif que l'on pensait explosif a été retrouvé à La Hestre en milieu de matinée. Un périmètre de sécurité a donc été mis en place par mesure de précaution et le service de déminage a été appelé. Vérification faite par le service de déminage, le dispositif retrouvé s'est avéré factice. En début d'après-midi, le périmètre de sécurité a été levé.