Déploiement des forces spéciales à Trazegnies: un homme de 22 ans interpellé pour menaces avec une machette puis relâché

Un homme de 22 ans a été interpellé puis relâché dimanche après-midi à l'issue d'une intervention policière à la rue du Butia à Trazegnies (Courcelles), a confirmé lundi le parquet de Charleroi. Le suspect s'était rendu devant le domicile de son père armé d'une machette. La famille du jeune homme estime avoir été victime de violences policières lors de l'interpellation du suspect.



Plusieurs équipes de la zone de police des Trieux et l'Unité d'Assistance Spécialisée de la zone de police de Charleroi ont été requises dimanche vers 16H00 à la rue du Butia à Trazegnies (Courcelles). Un jeune homme de 22 ans s'était rendu au domicile de son père armé d'une machette. "Il y a eu des menaces et des insultes échangées entre les deux hommes", a expliqué le parquet de Charleroi.

Alors que le suspect retournait au domicile familial à Trazegnies, la police a reçu un appel à la suite de la scène de menaces. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour interpeller le suspect. D'après la famille qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux, les policiers ont donné des coups à la mère de famille et au suspect de 22 ans lors de l'intervention policière. Cinq vidéos de la scène ont été tournées et pourraient montrer un coup de pied donné par un policier. Le jeune homme a été interpellé et entendu pour les menaces. Il prétend également avoir reçu des coups de la part des policiers au commissariat. Le parquet de Charleroi a confirmé lundi ne pas avoir été avisé d'une quelconque violence policière. "Le suspect a été entendu et n'a jamais évoqué de problème lors de son interpellation", a précisé Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi.